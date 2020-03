Esther Bejarano ist kommenden Montag in der Mühlhäuser Martinikirche zu erleben.

Mühlhausen. Esther Bejarano und die Microphone Mafia sind in der Martinkirche zu sehen.

Auschwitz-Überlebende singt und liest in Mühlhausen

Thomas T. Müller, der Leiter der Mühlhäuser Museen, spricht von einer beeindruckenden Frau. Vor einigen Wochen hat er Esther Bejarano in Eckernförde erzählen und singen hören. „Mit ihren 95 Jahren stand sie mit fester Stimme auf der Bühne, sang Brecht und Bella Ciao und das Lied, das sie im KZ für die SS singen musste. Sie sang, damit alle sehen, dass sie noch lebt und Zeugnis ablegt.“

Am Montag, 16. März, wird sie nach Mühlhausen kommen – auf Einladung der evangelischen Kirchgemeinde der Stadt und des Vereins Musik und Kultur in Mühlhausen (Muk). Esther Bejarano, Jahrgang 1924, ist eine deutsch-jüdische Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Mit Anita Lasker-Wallfisch und anderen spielte sie im Mädchenorchester von Auschwitz. Sie tritt noch heute als Sängerin auf, seit 2009 vor allem mit der Rapgruppe Microphone Mafia aus Köln. Zusammen kommen sie nach Mühlhausen.

Pfarrer erwartet komplett gefüllte Kirche

Pfarrer Teja Begrich, zugleich der Vorsitzende des christlich-jüdischen Arbeitskreises, erwartet eine komplett gefüllte Martinikirche. „Mit Überlebenden der Shoa direkt in Kontakt zu kommen, das hat eine andere Dimension als in einem Theater, durch einen Film, durch eine Lesung“, sagt Begrich. Dafür, dass Geschichte berührt, dafür brauche es Begegnung. „Es geht bei einem solchen Abend immer auch um das ‘Nie wieder’“.

In Mühlhausen werde viel gegen das Vergessen getan – mit Veranstaltungen zu Gedenktagen, der Aufarbeitung der Geschichte des KZ-Außenlagers Martha II und der von Begrich vorangetriebenen Stolpersteinaktion. „Die Mühlhäuser nehmen es an“, sagt der Pfarrer. In diesem Jahr sollen zwölf Stolpersteine verlegt werden, sie sind ebenso bereits durch Spenden finanziert wie eine weitere, ebenso große Aktion in den nächsten Jahren.

Esther Bejarano und die Microphone Mafia treten am 16. März, ab 19 Uhr, in der Martinikirche (Jugendkirche) Mühlhausen auf. Der Eintritt ist frei. Um eine Kollekte wird gebeten. Einlass ab 18 Uhr