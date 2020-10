Mühlhausen. Am Donnerstagmorgen ist eine größere Menge Öl auf eine Straße in Mühlhausen gelaufen.

Ausgelaufenes Öl auf Straße in Mühlhausen – Feuerwehr im Einsatz

In Mühlhausen lief am Donnerstagmorgen, ausgehend von einem Grundstück in der Wanfrieder Straße, eine größere Menge Öl aus. Ersten Ermittlungen zufolge trat das Öl aus, als es von Öltanks mit einer Pumpe ins Haus umgefüllt werden sollte, teilte die Polizei mit.

Das Öl sei auf die Straße und in das Abwassersystem gelaufen. Die Feuerwehr war vor Ort mit Abbindearbeiten beschäftigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Bodenverunreinigung aufgenommen. Ob und in welchem Ausmaß der Boden verunreinigt wurde, muss nun geklärt werden.

Weitere Blaulichtmeldungen