Ausstellung in Bad Langensalza und Orgelkonzert in Mühlhausen

Die Kunstausstellung von Rolf Dieß in Bad Langensalza wird verlängert. In Mühlhausen ist ein Orgelkonzert geplant.

Dieß-Ausstellung wird verlängert

Die Sonderausstellung des Malers Rolf Dieß „Vom Gegenständlichen zum Abstrakten – Menschendarstellungen in Form und Farbe“ im Bad Langensalzaer Stadtmuseum wird bis Sonntag, 17. Juli, verlängert. Wie es in einer Mitteilung heißt, findet die Finissage der Ausstellung an diesem Tag ab 15 Uhr mit einer kostenlosen Führung statt. Am Donnerstag, 14. Juli, lädt das Museum zur „Kunstpause“ im Rolf-Dieß-Kabinett ein. Beginn ist 17 Uhr.

Orgelkonzert in St. Petri

Zu einem Orgelkonzert lädt die Evangelische Kirche am Dienstag, 12. Juli, in der Petri-Kirche in Mühlhausen ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, spielt ab 19.30 Uhr Lukas Klöppel auf der Orgel. Der Eintritt ist frei.