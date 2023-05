Ausstellung zu Ehren Sophie Scholls in Mühlhausen

Mühlhausen. Am 9. Mai dieses Jahres wäre Sophie Scholl 102 Jahre alt geworden. Mühlhausen erinnert an sie und ihren mutigen Widerstand mit einer Ausstellung.

Zu Ehren von Sophie Scholl wird am Dienstag, 9. Mai, in Mühlhausen eine Ausstellung eröffnet. Diese will auch das Erinnern an den mutigen Widerstand der „Weißen Rose“ gegen das Nazi-Regime in Deutschland von 1933 bis 1945 wach halten. Die Eröffnung beginnt um 15 Uhr im nach den Geschwistern Scholl benannten Mehrgenerationenhaus.

Sophie Scholl wäre an diesem Tag 102 Jahre alt geworden. Die Ausstellung ist bis zum 21. Mai zu sehen, der Eintritt ist frei.