Ausstellung zu Novalis im Bad Tennstedter Rathaus

„Auf Lebensreise mit Novalis“ heißt die Ausstellung, die noch einmal in Bad Tennstedt zu sehen ist.

Bad Tennstedt. Das Leben und Werk von Friedrich von Hardenberg ist auf 15 Schautafeln dokumentiert, die jetzt noch einmal im Rathaus besucht werden können.

Die Novalis-Ausstellung „Auf Lebensreise mit Novalis“ ist ab dem nächsten Montag, 12. September, nochmals zu den regulären Öffnungszeiten im Bad Tennstedter Rathaussaal zu sehen. Wie es in einer Mitteilung heißt, war die Ausstellung bereits zur Novalis-Festwoche im Haus des Gastes vom 22. Juni bis 9. Juli zu besichtigen.

Die Besucher werden in der Ausstellung mit auf die Lebensreise des ungewöhnlichen Schriftstellers Friedrich von Hardenberg – bekannt als Novalis – genommen.

Auf 15 Schautafeln wird das Leben und literarische Schaffen des Dichter-Philosophen der deutschen Frühromantik dargestellt, der auch kurzzeitig in Bad Tennstedt wirkte.

Obwohl Novalis bereits im Alter von 28 Jahren starb, hinterließ er ein beachtliches künstlerisches Werk. Aber nicht nur Friedrich von Hardenberg allein, sondern auch die Historie des alten Tennstedter Amtshauses am Markt 7 – das Novalishaus - wird in der Ausstellung gezeigt. Ein geschichtlicher Abriss bis in die heutige Zeit wurde anhand von Fotos und Berichten dokumentiert.

Wird eine Führung durch die Ausstellung gewünscht, wird um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer: 036041 / 38019 gebeten.