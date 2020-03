Foto: Frances Theres Beier

Die Auszubildende Cindy Hesse zusammen mit der Filialleiterin Angelika Grünewald und dem Geschäftsführer der Dün Fleisch GmbH Wigbert Hagelstange in der Filiale in Erfurt.

Auszubildende der Fleischerei Dün Fleisch holt zweimal Gold

Zweimal Gold gewann die angehende Fleischereifachverkäuferin Cindy Hesse beim 24. Tag der Thüringer Wurstspezialitäten. Dieser wird jährlich von dem Landesinnungsverband des Fleischerhandwerks Thüringen im Rahmen der Thüringen-Ausstellung durchgeführt. Die Veranstaltung findet auf der Erfurter Messe statt.

Frühling als Thema für Wettbewerb gewählt

Die 18-jährige Hesse macht ihre Ausbildung bei der Dün Fleisch GmbH, die ihren Hauptsitz in Hüpstedt hat. Sie ist im zweiten Lehrjahr und hat bereits im vergangenen Jahr an dem Wettbewerb teilgenommen. „Ich habe im ersten Lehrjahr auch schon mitgemacht, da war die Teilnahme freiwillig. Diesmal wollte ich meine Leistung noch steigern“, sagte Hesse. Beim 23. Tag der Thüringer Wurstspezialitäten holte sie einmal Gold und einmal Silber. Jetzt setzte sich die Erfurterin gegen 19 weitere Teilnehmerinnen durch und holte mit 200 Punkten in beiden Disziplinen die volle Punktzahl.

Im ersten und zweiten Lehrjahr müssen die Auszubildenden Häppchen sowie eine festliche Platte fertigen. „Ich habe zwei Wochen vorher angefangen, mit meiner Filialleiterin zu üben. Als Thema für den Wettbewerb habe ich den Frühling gewählt, so ist auch die Schmetterlingsplatte entstanden“, sagte Hesse.

Eine Disziplin war das Fertigen festlicher Platten. Cindy Hesse hat sich für das Thema Frühling entschieden und einen Schmetterling gefertigt. Foto: Frances Theres Beier

Das ein Lehrling die volle Punktzahl geholt hat, das habe es bei Dün Fleisch noch nicht gegeben, so Wigbert Hagelstange, der Geschäftsführer des Betriebs. Die Auszubildenden hätten schon immer gut abgeschnitten, aber die Leistung von Frau Hesse sei schon herausragend gewesen. Bei dem Beruf gehe es zum einen um das Handwerk, was gerade bei dem Wettbewerb gefragt sei, aber auch um den Verkauf und die Warenkunde.

Entscheidung für Ausbildung fiel nicht schwer

Die Kombination aus den gefragten Anforderungen ist auch der Grund, warum sich Hesse für die Ausbildung entschieden hat: „Ich kann kreativ sein und habe Kontakt zum Kunden, das beides macht mir einfach großen Spaß.“

Cindy ist nicht die einzige in ihrer Familie, die den Beruf gewählt hat. Mutter und Schwester würden das gleiche machen. So sei ihr die Entscheidung für die Ausbildung gar nicht schwer gefallen.