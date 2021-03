Mühlhausen. Die Alloheim-Senioren-Residenz bietet in diesem Jahr zusätzliche Ausbildungsplätze an. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Auszubildende für Altenpflege in Mühlhausen gesucht

Wer aktuell eine Lehrstelle im Bereich Pflege sucht, kann sich im Seniorenheim „An der Therme“ in Mühlhausen ab sofort bewerben. Die Alloheim-Senioren-Residenz will Schulabgänger während der Corona-Pandemie unterstützen und stellt zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung. Auch ein Praktikum, um in den Beruf reinzuschnuppern, ist derzeit möglich.