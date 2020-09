Auto brennt komplett nieder – Verdacht der schweren Brandstiftung in Wohnhaus

Am Montagmorgen ist am Mühlhäuser Untermarkt ein Opel Astra komplett niedergebrannt. Anwohner hatten laut Polizeiangaben gegen vier Uhr in der Früh einen Knall gehört und das brennende Auto an die Feuerwehr gemeldet.

Als die Feuerwehr eingetroffen sei, habe das Auto bereits komplett in Flammen gestanden. Eine Brandursache konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kann eine Brandstiftung noch nicht ausgeschlossen werden.

An dem Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein weiteres geparktes Auto wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie bittet Zeugen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03631/4510 mitzuteilen.

Verdacht der schweren Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Seit Sonntagabend ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter, die im Keller eines Mehrfamilienhauses mit Papier und Feuer einen Brand ausgelöst haben sollen. Im Untergeschoss eines Wohnhauses in der Käthe-Kollwitz-Straße konnten die Ermittler die Beweisstücke für eine Brandstiftung sicherstellen.

In einem weiteren Keller des Gebäudes wurde ein angeschmortes Kabel festgestellt. Zu einem offenen Feuer sei es nach Angaben der Polizei jedoch nicht gekommen.

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Ob es einen Zusammenhang mit dem Brand in einem ehemaligen Möbelgeschäft in der Niedergebraer Straße am Montag gibt, ist noch unklar.

