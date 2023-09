Die Baustelle in der Wanfrieder Straße von Mühlhausen. Hier ist eine Gasleitung defekt.

Autofahrer müssen Geduld mitbringen: Hier kommt es in Mühlhausen zu langen Wartezeiten

Mühlhausen. Wegen einer kaputten Gasleitung ist die Wanfrieder Straße in Mühlhausen halbseitig gesperrt. Es kommt zu Wartezeiten.

Wegen einer kaputten Gasleitung ist die Wanfrieder Straße in Mühlhausen seit Wochenbeginn halbseitig gesperrt. Für Autofahrer kommt es hier besonders während des Berufsverkehrs in den Morgen- und Nachmittagsstunden zu teils erheblichen Wartezeiten. Betroffen ist der Straßenabschnitt zwischen dem Küchenstudio und der Apotheke in Fahrtrichtung Mühlhäuser Bastmarkt.

Nach Angaben der Stadtverwaltung werde die Sperrung etwa zwei Wochen dauern. Dann sei die Gas-Havarie behoben und das defekte Leitungsnetz repariert. Auch der Gehweg sei betroffen, Fußgänger werden gebeten, den Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite zu nutzen. Eine Umleitung sei aber nicht erforderlich.