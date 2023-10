Automatenaufbrüche im Unstrut-Hainich-Kreis nehmen zu: Bargeld wird bald nicht mehr akzeptiert

Dieser Zigarettenautomat in der Heinrich-Heine-Straße in Mühlhausen wurde vergangene Woche aufgebrochen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Anzahl der Vorfälle im Unstrut-Hainich-Kreis nimmt zu. Maßnahmen zum Schutz sollen getroffen werden. Ein Polizeisprecher berichtet.

Erst vor kurzem wurde in Mühlhausen wieder ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner in der Nacht zum Donnerstag eine Explosion am Schlotheimer Ring wahrgenommen. Die Vorfälle scheinen sich zu häufen.

„Es kam jüngst im zeitlichen Zusammenhang zu wiederholten Angriffen auf Zigaretten- und/oder Kaugummiautomaten im Zuständigkeitsbereich der PI Unstrut-Hainich“, informiert Kevin Clemen, Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Ob es sich um eine Tatserie handele, sei derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Am Freitag, 13. Oktober, wurde erst wieder ein Bürger in Altengottern auf einen Kaugummiautomaten im Straßengraben aufmerksam. In der Nacht zu Mittwoch haben die Täter im westlichen Teil von Mühlhausen einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Es war nicht der erste Automaten-Aufbruch in dem Stadtteil. Durch herumfliegende Teile kam es zu Schäden an Gebäuden, an denen die Automaten befestigt waren. Personenschäden seien nicht bekannt.

Bald kein Bargeld mehr in Automaten

Daten zur Anzahl der Aufbrüche oder zu Sachschäden liegen für das Kalenderjahr 2023 noch nicht vor. Mit der Veröffentlichung der Zahlen könne bis Ende des ersten Quartals 2024 gerechnet werden. Bekannt ist derzeit nur, dass die Automaten in den meisten Fällen entweder aufgebrochen oder aufgesprengt werden. „Unsere Automaten besitzen Verriegelungsstangen zum Schutz“, erklärt eine Mitarbeiterin der TVT Tabakwarenvertriebsgesellschaft Thüringen, die etwa 4000 Automaten im Freistaat betreibt.

Ab Anfang 2025 werde Bargeld voraussichtlich aus den Zigarettenautomaten verschwinden und nur noch Kartenzahlung akzeptiert werden. Laut der PI Nordhausen sei davon auszugehen, dass es die Täter sowohl auf das Bargeld als auch auf die Zigaretten abgesehen haben. „Die Zigaretten sind recht schnell durch die Täter in Geldwerte zu tauschen oder dienen gegebenenfalls dem eigenen Konsum, und daher liegt ein erhebliches Ersparnis im Einkauf der Genussmittel vor“, erklärt Clemen.

Wie viel Geld sich in solch einem Automaten befindet, könne nicht eindeutig gesagt werden. Von 500 bis 5000 Euro sei alles möglich. „Unsere Automaten werden tatsächlich gut genutzt. Gerade Leute, die abends ausgehen, holen sich dort Zigaretten“, informiert die Mitarbeiterin von TVT Tabakwarenvertriebsgesellschaft.