Autor liest aus Fantasy-Roman in Mühlhausen

Der Autor Wolfram Treydte liest in Mühlhausen in der Volkshochschule (VHS) Unstrut-Hainich aus seinem Fantasy-Roman „RunaMania Zeitsprung im Dom“.

Mühlhausen. In der VHS in Mühlhausen ist der Autor Wolfram Treydte zu Gast. Er liest aus seinem historischen Fantasy-Roman.

Der Autor Wolfram Treydte stellt am Dienstag, 22. November, in Mühlhausen in der Volkshochschule (VHS) Unstrut-Hainich seinen historischen Fantasy-Roman vor. Der Titel lautet „RunaMania Zeitsprung im Dom“. Die Lesung beginnt um 18.30 Uhr in der Aula.

Der Mühlhäuser lässt seinen Roman in zwei Zeiten gleichzeitig spielen: in der Gegenwart und in der Vergangenheit des Mittelalters. Es geht um die mächtige Herrscherin Runa, die mit ihren Kräften über Jahrhunderte hinweg die Gedanken und Gefühle der Menschen beeinflusst.

Durch ihre spirituellen Kräfte gelingt es ihr, Zeit und Raum zu bewegen und den Mittelalterfreak Simon zu zwingen, eine Frau in Erfurt zu suchen, die er durch eine Zeitreise entführen soll. Als er aber Maria in Erfurt trifft, ist er so fasziniert, dass Runas Pläne ins Wanken geraten. Bei der Stadtführung im Dom gelingt der Zeitsprung. Mit einem Blitzschlag werden Simon und Maria in das Mittelalter des Jahres 1525 katapultiert, heißt es in der Mitteilung.

Der Eintritt zu der Lesung in der Volkshochschule in Mühlhausen in der Meißnersgasse 1b kostet 5 Euro.