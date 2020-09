Mühlhausen. Vier weitere Veranstaltungen gibt es in Mühlhausen im Oktober in der Reihe „C. Strecker präsentiert“.

Autorenlesungen und Erzähltheater nach Oscar Wilde in Mühlhausen

Die Reihe „C. Strecker präsentiert“ geht in die nächste Runde und wartet mit vier Veranstaltungen im Haus der Kirche in Mühlhausen auf. Den Anfang macht am Sonntag, 4. Oktober, Jens Mühling mit seinem Buch „Schwere See“ – eine literarischen Reise um das Schwarze Meer. Poetisch und humorvoll erzählt er vom Meer und darüber, dass jede Grenze eine fließende ist.