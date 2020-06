Azubitag in der Ideenfabrik

Einen Tag für künftige Mediengestalter organisierte das Mühlhäuser Unternehmen Ideenfabrik am Freitag. Zwölf interessierte Jugendliche wurden eingeladen, um den Beruf und das Unternehmen kennenzulernen. Wie Geschäftsleiter Jörg Martin mitteilte, habe man das Augenmerk in diesem Jahr etwas mehr auf die handwerklichen Fähigkeiten gerichtet. „Wir werden zwei Auszubildende einstellen. Sie sind voll in unsere Projekte eingebunden – von der Gestaltung am Computer über die Fertigung in unserer Werkhalle und der Endmontage bei Kunden“, sagte Martin. Seit einem Jahr ist Lynn Liebetrau (Zweite von rechts) als Auszubildende im Unternehmen. Sie war für die Organisation des Azubitages verantwortlich. Cora Höch, Angelina Trapp und Michelle Schwirblat (von links) könnten sich eine Ausbildung zur Mediengestalterin vorstellen.