Bad Langensalza auf dem Weg zum vollelektronischen Rathaus

Wie befördert man eine Stadtverwaltung aus der jahrhundertelangen papierenen Praxis ins digitale 21. Jahrhundert? Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) möchte, wie er mehrfach sagte, hier eine Vorreiterrolle spielen. Was ist zu tun für das vollelektronische Rathaus?

Die Stadt muss, wie alle deutschen Behörden, bis Ende 2022 sämtliche ihrer Dienstleistungen auch rein elektronisch anbieten können. Das sagt das Online-Zugangsgesetz. Im Gespräch erläutern Reinz und Hendrik Offenhammer, IT-Fachmann im Rathaus, wie Bad Langensalza das anpackt.

Das E-Rathaus braucht ein sicheres und stabiles Datenleitungsnetz; dazu Schnittstellen, an denen die Daten ausgetauscht werden können, mit Bürgern und unter Behörden; weiterhin moderne PC-Technik und Programme. Und Mitarbeiter, die sich den neuen Herausforderungen stellen. Das Datennetz, um die insgesamt elf Standorte der Verwaltung zu einer Einheit zusammenzuschalten, sei kein Problem, dank des flächendeckenden Glasfasernetzes der stadteigenen Netze GmbH.

Plan für Verwaltungsnetz soll Ende des Jahres fertig sein

Deren offenes W-LAN im Stadtgebiet für Bürger und Gäste ermöglicht auch gesicherte Zugänge für die Kommunikation der Verwaltung. Ende des Jahres soll der Plan für das Verwaltungsnetz stehen, samt Zeitplan für die Umsetzung.

Die Hardware im Rathaus sei auf aktuellem Stand, sagt Offenhammer. Die Technik werde per Mietvertrag regelmäßig erneuert, Wartung und Service inklusive. Die Software ist auch da, Basisprogramme für alle und spezifische für die Aufgaben der Ämter. Für die künftige Weiterleitung von E-Akten schafft die Stadt grade ein Dokumenten-Managementsystem an. Wie kommen Bürger dann online zum Amt? Mit den Schnittstellen wird es schwieriger, denn die Lösung sollte landes- und möglichst bundesweit funktionieren. Das Land bietet dafür ein Antragsmanagementsystem für Verwaltungsleistungen (Thavel) für alle Online-Vorgänge an. Dazu müssen Nutzer ein Bürgerkonto einrichten.

Geburts- und Ehe-Urkunden bald online bestellbar

Aber: Dafür ist ein sicheres Anmelde- und Identifizierungsverfahren nötig. Das gibt es bisher noch nicht, schon gar nicht in komfortabler, einheitlicher Form. Da sei jetzt dringend das Land in der Pflicht. Um die im Rathaus genutzten Programme auch online fit zu machen, müssen sie mit dem Thavel-System zusammenpassen. Da wird die Stadt wirklich eine Pilotrolle spielen. Sie will bald alle Standesamts-Dienstleistungen über Thavel digital anbieten. Die Schnittstelle entwickelt die Stadt gerade zusammen mit dem kommunalen IT-Dienstleister KIV. Nach Anmeldung eines Bürgerkontos sollen Bürger dann daheim am PC zum Beispiel Geburts- oder Ehe-Urkunden bestellen können, bekommen Sie zugeschickt und die Gebühren können gleich online bezahlt werden. Andere Städte und Kreise arbeiten an Schnittstellen für weitere Fachverfahren, vom Bauantrag bis zum Bafögbescheid. 2022 soll alles auch rein elektronisch funktionieren.

Zieht das Personal mit? Computer und Smartphones seien für die meisten Mitarbeiter Routine, sagt Hendrik Offenhammer. Und dank des laufenden Generationswechsels verjünge sich die Verwaltung – auch das helfe. Natürlich seien für E-Government Schulungen nötig. „Aber es geht nur, wenn alle wollen und mitmachen“, sind sich Reinz und Offenhammer einig. Der Plan, bis Ende 2022 das vollständige elektronische Rathaus zu haben, sei straff, aber machbar.