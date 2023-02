Bad Langensalza: Blumensamen als Zeichen der Hoffnung

Kornblumen (Symbolbild) und Sonnenblumen als Zeichen der Hoffnung für die Ukraine können Besucher am 24. Februar im Erprobungsraum in Bad Langensalza pflanzen.

Bad Langensalza. Der Erprobungsraum der Kirche lädt zu einer Aktion für Frieden und Freiheit in der Ukraine.

Blumen in den ukrainischen Landesfarben können Besucher am Freitag, 24. Februar von 15 bis 17 Uhr im Erprobungsraum in Bad Langensalza pflanzen. Die Einrichtung beteiligt sich damit an der bundesweiten Aktion „#hoffnungsäen“ der evangelischen Kirche zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Samen von blauen Korn- und gelben Sonnenblumen können mitgenommen oder an Ort und Stelle in Töpfe gepflanzt werden.

Damit solle der Hoffnung Ausdruck verliehen werden, „dass die Ukraine eine Zukunft in Freiheit und Frieden hat“, heißt es in einer Ankündigung. Ebenso bereit liege ein Gebet, dass am 26. Februar in vielen Gottesdiensten gesprochen werden soll.