Bad Langensalza: Ein Teil der Biografie ausradiert

Seit der Kindheit hat Martina Hause aus Nägelstedt geglaubt, dass ihr Vater bis 1948 in in Cape Canaveral Florida im Kriegsgefangenschaft war. Doch das ist unmöglich. Es spricht einiges dafür, dass er als Kriegsgefangener auch eine Zeit in einem Lager in England verbrachte. Hinweis darauf gibt ein Bild einer Frau im Fotoalbum des Vaters. Im Hintergrund sind die schottischen Klippen.

Mit dem Schicksal ihres Vaters beschäftigt sich die 60-jährige Nägelstedterin im Rahmen des geschichtlichen Forschungsprojekts „Wendezeit 45: Neun Monate – drei Systeme – Millionen von Schicksalen“, das der Verein Spuren mit der Universität Erfurt sowie Bürgern aus Bad Langensalza umsetzt. Dem Projektleiter und Historiker Michael Luick-Thrams zufolge ist der Fall von Hauses Vater typisch. Denn Kriegefangene durften nach dem Zweiten Weltkrieg nicht von ihren Lagererfahrungen erzählen. „Damit hat man auch ein Stück der Biografie ausradiert“, so Luick-Thrams.

Erinnerungen aus Amerika kamen immer wieder zum Vorschein

„Wenn ich gefragt habe, hat mein Vater immer gesagt, er sei zur Verschwiegenheit verpflichtet“, berichtete Martina Hause kürzlich bei einem Projekttreffen im Erprobungsraum in Bad Langensalza. Er war von 1944 bis 1948 in Kriegsgefangenschaft. Erzählt habe er lediglich, dass es ihm nicht schlecht gegangen sei.

Allerdings schienen seine Erinnerungen an Amerika immer wieder wach zu werden. So wurde Martina Hause zum Beispiel als Kind vom Vater geweckt, als Apollo 11 im Jahr 1961 auf Cape Canaveral zum Mond startete. „Er hat gesagt, da war ich auch“, erinnert sie sich.

Anders bei Knut Seifert, der viel mit seinem Großvater über den Krieg geredet hat. Dieser war zunächst in Italien in Kriegsgefangenschaft und wurde dann nach Frankreich gebracht. Dennoch zeigte sich bei dem Forschungsprojekt, dass offenbar auch sein Großvater über vieles schwieg. „Es ist Wahnsinn, was die Menschen damals mit sich herumgeschleppt haben“, sagte Seifert.

Jeder fünfte Amerikaner hat deutsche Wurzeln

Luick-Thrams bestätigte das: „Viele hatten Traumata.“ In den britischen Lagern befanden sich damals mehr als 3,6 Millionen Soldaten der Wehrmacht. Davon waren rund 380.000 in den USA. „Es ist aber ein Märchen, dass viele dort geblieben sind“, sagte er. Denn das war nicht erlaubt. Die Kriegsgefangenen wurden nach Hause geschickt, etliche seien dann aber zurückgekommen. „Jeder fünfte Amerikaner hat deutsche Herkunft“, so Luick-Thrams. Dem Projektleiter zufolge sei es unmöglich, dass Martina Hauses Vater bis zum Ende der Kriegsgefangenschaft 1948 in Florida war. „Maximal bis 1946 waren deutsche Soldaten in den USA gefangen“, sagte er. Heute bedauert Martina Hause, dass sie ihren Vater nicht konkret gefragt hat. Er starb 1991. „Ich würde gern erfahren, was passiert ist, wo und warum“, sagte sie.

Antworten darauf zu geben, ist Ziel dieses thüringenweiten Forschungsprojekts. Landesweit soll es einen Dialog geben, der von einer mobilen Ausstellung unterstützt wird.

Luick-Thrams hat inzwischen in Bad Langensalza viele geschichtsinteressierte Mitstreiter gewonnen. Sie werden am Donnerstag, 15. Oktober, im Burgtheater-Kino den Film „Erinnerungen an die Befreiung von Bad Langensalza“ anschauen, mit dem 2010 Jugendliche in der Kurstadt Berichte von Zeitzeugen dokumentierten.