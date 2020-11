Bad Langensalza: Kunst als Nahrung im Schloss Dryburg

Der Kunstwestthüringer Verein stellt aktuell den zweiten Teil der Reihe „Nahrungssuche“ im Schloss Dryburg in Bad Langensalza aus. Die Bilderschau zeigt Werke von sieben Künstlerinnen, für die Kunst eine Rolle einnimmt wie Nahrung, so beschreibt es der Verein. Kunst sei ein Überlebensmittel, das uns hilft, den Alltag zu ertragen und unsere Bedürfnisse zu stillen.

„Durch die Corona-Einschränkungen sind wir fokussierter auf unsere persönliche Situation“, so Juliane Döbel, zweite Vorsitzende des Vereins. „Unsere Bedürfnisse werden beschnitten und angepasst, aber da sind sie, wie Hunger. Deshalb sollten wir uns emotionale Nahrung suchen, um reich, vielfältig und einzigartig zugleich bleiben zu dürfen.“ Diese Art emotionaler Nahrung soll die Ausstellung den Besuchern nun liefern.

Die Künstlerinnen, deren Werke ausgestellt sind, haben gemeinsam an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert. Zwei von ihnen sind Illustratorinnen, andere arbeiten mit originalgrafischen Techniken, Radierung oder Holzschnitt. Vor zwei Wochen musste die Ausstellung wegen der Corona-Richtlinien ohne eine Vernissage eröffnen. Im Moment ist die Galerie sogar ganz geschlossen. „Wir mussten das ganze Jahr alles nach hinten verschieben oder absagen“ so Judith Unfug-Henning, Vorsitzende des Kunstwestthüringer Vereins. „Das macht schon echt was mit einem. Da kommt gar keine rechte Freude mehr auf, weil wir ständig befürchten, doch absagen zu müssen.“

Im Moment plant der Verein, auf ihrer Homepage eine kurze digitale Einführung in die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. „Das ist aber natürlich nicht das Gleiche“, so Unfug-Henning. „Wir werden die Dauer der Ausstellung deshalb definitiv verlängern.“ Ursprünglich sollte sie nur bis Dezember im Schloss Dryburg zu sehen sein, jetzt wird sie wohl noch bis ins neue Jahr für Besucher zugänglich sein – sobald die Corona-Verordnungen es wieder zulassen.

Die Ausstellung im Schloss Dryburg wird gefördert von der Bürgerstiftung Unstrut-Hainich und der Sparkassenstiftung Bad Langensalza.