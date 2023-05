Bad Langensalza lockt tausende Besucher zum Grünen Innenstadtfest

Bad Langensalza. Grüner geht’s nicht: Bad Langensalza bietet eine breite Palette von Pflanzen und Gartendeko und empfängt Radfahrer aus ganz Thüringen.

Gut besucht präsentierte sich die Innenstadt von Bad Langensalza am Sonntag. Fröhliche Menschen nutzten den Sonnenschein und die vielen Aktivitäten zum Grünen Innenstadtfest. Von bunten Blumen für Balkon und Terrasse, Gemüsepflanzen über Naturprodukte und Bastelangebote bis hin zu jeder Menge Kreativ- und Töpferwaren reichte das Angebot zwischen Marktstraße und Schulplatz. Dazu gab es Musik auf drei Bühnen und Kulinarisches aller Couleur. An der Bühne am Rathaus endete die Fahrrad-Sternfahrt des Vereins Unstrutradweg. Die Teilnehmer starteten am Morgen von Kefferhausen, Mühlhausen und Sömmerda in die Kurstadt. Zielort im kommenden Jahr ist Mühlhausen.