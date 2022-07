Bad Langensalza: Straßenfest für den „neuen“ Pfarrer

Bad Langensalza. Friedrich Berger übernimmt als Pfarrer in Bad Langensalza für weitere sechs Jahre das Projekt Erprobungsraum.

Ein buntes Straßenfest zur Amtseinführung eines neuen Pfarrers. Das kann mittlerweile als Selbstverständnis des Erprobungsraums Langensalza verstanden werden. Mit Musik und kühlen Getränken in bester Partyatmosphäre wurde Pfarrer Friedrich Berger am Freitagabend in die Kreispfarrstelle des Kirchenkreises Mühlhausen für dieses Projekt eingeführt.

Der 32-Jährige gebürtige Nordhäuser ist einer der jüngsten Pfarrer im Kreis und war bereits drei Jahre im Entsendungsdienst im Erprobungsraum tätig. Nun ist er vom Landesbischof zum Pfarrer auf Lebenszeit berufen. Nachdem die Kreissynode die Verlängerung des Erprobungsraumes um weitere sechs Jahre beschlossen hat, soll Berger hier vorerst bis zum 31. März 2028 tätig sein.

Bürgermeister: „Ein Stück Moderne für die Kurstadt“

Der Projektstart vor sechs Jahren sei ein Wagnis gewesen, schließlich gab es kein festes Konzept, sagte Superintendent Andreas Piontek. „Aber es funktioniert. Der Erprobungsraum erfindet sich immer wieder neu.“ Für die Kirche ist es ein zusätzlicher Weg, die Menschen zu erreichen. Mit Friedrich Berger sei der passende Pfarrer dafür gefunden. Er habe eine ganz unaufgeregte Art, wichtige Dinge zu sagen, so Piontek.

Berger dankte seinem Team mit Hanne Lasch und Nick Böttner und einer großen Zahl an Unterstützern aus dem Raum Bad Langensalza. Laut Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) sei mit dem Erprobungsraum ein Stück Moderne in die Stadt eingezogen.

Beim Straßenfest wurde der neue Anhänger eingeweiht. Ausgestattet mit Technik kann er als Bühne, Gesprächsort oder mobiles Kino genutzt werden. Er steht sowohl Kirchengemeinden wie auch Vereinen der Region zur Verfügung.