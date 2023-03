Bad Langensalza: Teezeremonie im Japanischen Garten

Bad Langensalza. In Bad Langensalza können Interessierte an einer traditionellen japanischen Teezeremonie teilnehmen. Das sind die Fakten.

In Bad Langensalza bietet sich eine der wenigen Möglichkeiten in der Region, eine traditionelle japanische Teezeremonie zu erleben. Am Samstag, 4. März, um 19 Uhr und zusätzlich am Sonntag, 5. März, um 15 Uhr lädt die Tourist-Information Bad Langensalza zur Teezeremonie in den Japanischen Garten in Bad Langensalza ein. Die Teilnahmegebühr beträgt 22 Euro pro Person, mit Kurkarte 20 Euro. Anmeldungen vorab nimmt die Tourist-Information in Bad Langensalza entgegen unter der Telefonnummer: 03603 / 834424.

Bei der Teezeremonie im Japanischen Garten werden der Teemeister Dietrich Roloff und seine Frau die Zubereitung des grünen Tees nach japanischem Vorbild vorführen. Sie erklären die speziellen Abläufe während einer Teezeremonie und ihre spezielle Bedeutung. In Japan bescheiden als „Teeweg“ bezeichnet, erhebt die Teezeremonie eine alltägliche Handlung, nämlich die Bewirtung von Gästen, in den Rang einer Kunstform. Dabei geht es letztendlich darum, zu einer tiefen Stille des Geistes zu gelangen. Die Zeremonie dauert in etwa zwei Stunden. Des Weiteren dürfen zwei Teilnehmer den Teemeister bei der Zubereitung unterstützen.