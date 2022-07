Bad Langensalza unterstützt Senioren

Bad Langensalza. Die Stadt Bad Langensalza unterstützt ihre Pflegeheime mit kostenfreien Jahreskarten für die Themengärten der Kurstadt. Was noch alles geplant ist?

Um die Themengärten der Stadt künftig kostenfrei nutzen zu können, erhalten alle Bad Langensalzaer Pflegeheime jeweils zwei Jahreskarten, diese würden durch die Stadt finanziert, darüber informiert Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos).

Vor wenigen Wochen habe Reinz den Hinweis einer ehrenamtlichen Pflegeheimmitarbeiterin erhalten, sie sei täglich in den Pflegeheimen der Stadt unterwegs, um dort das Personal zu unterstützen. Eine Vielzahl der Heimbewohner würde nach Angaben der Ehrenamtlerin von der Grundsicherung leben, ein Gartenbesuch sei so oft nicht finanzierbar.

„Ich habe kurz darüber nachgedacht und sofort zugesagt. Jetzt bekommen neun Einrichtungen jeweils zwei kostenfreie Jahreskarten, ich sehe das als Serviceleistung“, sagt Reinz. So könne das Pflegepersonal künftig gemeinsam mit einem Bewohner des Heims in den Gärten unterwegs sein, ohne dass dies die Brieftasche belaste.

Bürgermeister setzt auf Seniorenkarte und damit günstigere Eintrittspreise

Parallel dazu möchte der Bürgermeister eine Seniorenkarte für die Bewohner der Stadt und der Ortsteile etablieren. Demnach sollen die älteren Menschen einige Vergünstigungen bekommen. Es würde geprüft, ob die Eintrittspreise für die Friederikentherme, die Gärten der Stadt und den Baumkronenpfad für ältere Menschen einfach herabgesetzt werden können. Hierzu seien bereits Gespräche mit Bad Langensalzas Citymanagerin Sandra Czerniak geplant. Reinz würde sich freuen, wenn seine Idee Zuspruch findet und vielleicht auch von Firmen unterstützt wird.

Auch einer auf Bad Langensalza zugeschnittener Stadtgutschein, ähnlich dem in Mühlhausen, sei eine Idee, um älteren Menschen, denen es finanziell vielleicht nicht ganz so gut geht, unter die Arme zu greifen. Weiter sei der Gutschein ein Mittel, um die Kaufkraft in der Region zu halten.

Dazu abgestimmte Aktionen oder Vergünstigungen für Senioren könnten auch für Entlastung im Portemonnaie führen, erläutert der Bürgermeister.