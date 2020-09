Bad Langensalza: Vortrag im Familienzentrum

Über die Wirkung von Medikamenten im Alter spricht eine pharmazeutisch-technische Assistentin beim Stammtisch der Pflegebegleiter der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Bei der Einnahme vor allem von verschiedenen Medikamenten sei es von Bedeutung zu wissen, wie sich ihre Wirkung im Alter verändert, so die Awo. Der Stammtisch beginnt am Donnerstag, 1. Oktober, 14 Uhr im Awo-Familienzentrum, Rosa-Luxemburg-Straße 5 in Bad Langensalza.