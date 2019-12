Bad Langensalzaer Fensterbauer TMP ab 2021 mit Doppelspitze

Das Unternehmen TMP Fenster und Türen mit Hauptsitz in Bad Langensalza wird ab 2021 unter neuer Führung stehen. Zum 1. Mai 2021 werden Tobias Kern und André Leffler die Nachfolge von Firmengründer Bernhard Helbing antreten. Das bestätigten der momentane und die künftigen Geschäftsführer im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Wir machen viele der späteren Tätigkeiten im Prinzip schon jetzt. Es ist ein langsamer Übergang. Seit gut einem Jahr wissen wir offiziell von Bernhard Helbings Entscheidung“, sagt André Leffler. Er ist 42 Jahre alt und seit 1995 im Unternehmen. Heute leitet er die Bereiche Vertrieb und Marketing. Tobias Kern, 39 Jahre alt, ist verantwortlich für den Bereich Service und Montage.

Dass einer Doppelspitze der Vorzug vor einem einzelnen Geschäftsführer gegeben wird, sehen Tobias Kern und André Leffler nicht als Problem. „Wir sind in unserer Arbeitsweise und unserer Denke schon unterschiedlich, und sicherlich wird es auch mal Differenzen geben. Andererseits bringt die Verteilung auf zwei Köpfe auch mehr Ideen hervor“, sagt Tobias Kern.

Direkter Draht zu Hausbau-Firmen

Dass das Duo mit Ideen, oder anders ausgedrückt, mit strategischem Denken punkten kann, bestätigten jüngst zwei Preise. Zum einem der Bundesstrategiepreis 2019 vom Bundesverband Strategieforum. Dieser Verein mit Sitz in Frankfurt am Main sieht sich als Netzwerk für Unternehmer, Angestellte und Freiberufler, die sich darüber austauschen, wie sie in ihren Firmen und Projekten mit den gegebenen Mitteln ein Vielfaches an Wirkung erzielen. Anfang Dezember erhielt TMP zudem den Strategiepreis der Welterberegion Wartburg-Hainich.

Und worin genau besteht die preisgekrönte Strategie von TMP? Tobias Kern definiert die Herausforderung: „Bundesweit sind wir an etwa 2900 Hausbau-Projekten beteiligt. Unser Anspruch ist es, die Kapazitäten vorzuhalten, um Fenster und Türen termingenau in drei bis vier Häusern pro Woche montiert zu bekommen. Die Profile müssen da sein, das Glas muss da sein, der Türgriff muss da sein, der Monteur muss da sein, alles bei einheitlicher Qualität, zur selben Zeit am selben Ort. Wie stellen wir das an?“

Direkten Kontakt mit den späteren Haus-Eigentümern oder Mietern habe TMP nur selten. Denn der Großteil der Kunden seien Hausbau-Firmen. Auf diese Zielgruppe, also den Business-to-Business-Bereich, fokussieren sich die Bad Langensalzaer – eine bewusste Entscheidung, auf die viele Abläufe in den sechs Standorten, in der Logistik und auf den Baustellen ausgerichtet sind.

Fenster von Bad Langensalza bis zur Nordsee

So habe die Firma 2011 für alle Subunternehmer Tablet-Computer und ein festes Regelwerk für eine möglichst reibungslose Kommunikation eingeführt. Jeder Monteur nutze zudem die gleichen Materialien für seine Arbeit – egal ob um die Ecke in Mühlhausen oder auf einer Nordsee-Insel. Durch dieses stark vereinheitlichte System soll die Zusammenarbeit mit Monteuren und letztlich den Kunden optimiert werden.

Bernhard Helbing verweist bis heute auf seine ländliche Herkunft. „Ich bin Bauer, ich habe keine Ahnung vom Fensterbauen. Die meisten Dinge, die wir lernen, lernen wir von unseren Kunden.“

Gänzlich aus dem Unternehmen ausscheiden wird er auch nach Mai 2021 nicht. „Bernhard Helbing hat ein Büro auf Lebenszeit hier. Er sagt, dann kann er noch im hohen Alter auf seinen Krückstock gestützt am Fenster stehen und über die jungen Kerle in ihren Büros da oben schimpfen“, sagt André Leffler und lacht.