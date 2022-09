Marcel Krieghoff gewann den Zehn-Kilometer-Lauf in Bad Tennstedt.

Bad Langensalzaer gewinnt Lauf über zehn Kilometer in Bad Tennstedt

Bad Tennstedt. 272 Läufer gingen zum Stadtlauf in Bad Tennstedt an den Start. Das Strohballenfest soll in den kommenden Jahren noch größer aufgezogen werden.

272 Kinder und Erwachsene gingen am Samstag zum Stadtlauf in Bad Tennstedt an den Start – und das trotz anfänglich schleppender Anmeldungen. „Der Lauf war ein voller Erfolg“, sagte Patrick Leibing vom Kultur- und Heimatverein. Der war zusammen mit dem Verein Laufend unterwegs federführend bei der Organisation des Stadtlaufs. Den Lauf über zehn Kilometer gewann der Bad Langensalzaer Marcel Krieghoff (im Bild).

Das Strohballenfest, in dessen Rahmen der Stadtlauf stattfand, soll zu einem der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Kurstadt werden. „Die Zusammenarbeit vieler Bad Tennstedter Vereine war bemerkenswert. Das wollen wir ausbauen", sagte Leibing.