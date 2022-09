Bad Langensalzaer Künstler entwirft täglich eine Grafik

Bad Langensalza. Reinhard Mietzger lädt zu seiner Ausstellungseröffnung ins Schloss Dryburg nach Bad Langensalza.

Zu seiner neuen Ausstellung „Tagaus und neue Bilder“ lädt Künstler Reinhard Mietzger am Donnerstag, den 15. September, um 19 Uhr in die Galerie des Kunstwestthüringers im Bad Langensalzaer Schloss Dryburg. Reinhard Mietzger lebt in Ammern bei Mühlhausen und beschäftigt sich seit gut 40 Jahren mit Malerei, Grafik und Zeichnungen. „Die Bilder, die es hier zu sehen gibt, sind aktuell und in den vergangenen beiden Jahren entstanden“, sagt Mietzger. Seit gut fünf Jahren folgt der 64-Jährige einem Plan: Jeden Tag eine Grafik zu kreieren, ist sein Konzept. Bisher seien so gut 1780 neue Grafiken entstanden.