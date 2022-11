Bad Langensalzaer Lions präsentieren Adventskalender

Bad Langensalza. Einen besonderen Weihnachtskalender gibt es ab jetzt in Bad Langensalza. Gewinne bis zu 1000 Euro locken. So kannst du dir dein Exemplar sichern.

Ab sofort ist der Adventskalender des Lions-Clubs Bad Langensalza erhältlich. Von Technik über den neuen Bad Langensalzaer Stadtgutschein bis hin zum Hauptgewinn am Heiligen Abend, einem Reisegutschein im Wert von 1000 Euro, ist alles dabei. „Wir sind die Ersten, die Städtegutscheine in größeren Mengen gekauft und ihn jetzt durch unsere Aktion mit den Weihnachtskalendern in den Umlauf bringen. Ich finde, das ist ein wirklich gelungenes Projekt“, sagt Lions Präsident Gordon Keiling. Insgesamt 2000 Exemplare habe der Club herstellen und mit dem Motiv des Rathauses bedrucken lassen. Ein Kalender kostet fünf Euro. Dieser ist bis Mittwoch, 30. November, unter anderem in der Salza-Buchhandlung, der Tourist Information bei Intersport-Schenk, dem Reisebüro König, dem Presseshop sowie der Tee-Truhe und zum ersten Mal im Lädchen in Ufhoven erhältlich. Jeder Kalender sei mit einer Nummer versehen.

Welche Kalendernummer an welchem Tag im Advent gewinnt, wird vom 1. bis 24. Dezember unter anderem in unserer Zeitung bekannt gemacht. In dieser Woche zog Rosenkönigin Melanie Kaiser die Gewinnnummern für jedes Türchen– diese bleiben aber noch geheim.

Laut Lions Präsident Keiling befinde sich hinter jedem der 24 Türchen ein bis drei Preise. Der Club könne seit Jahren auf viele Unterstützer zurückgreifen. Die Akquise von Spenden sei allerdings schwieriger geworden als im vergangenen Jahr. Es gäbe aber auch Leute, die die von sich aus auf die Lions zukämen, mit dem Wunsch, mitmachen zu wollen. Dabei setzte man vorrangig auf Regionalität, um auch dem lokalen Handel unter die Arme zu greifen. Käufer eines Kalenders unterstützen außerdem soziale Projekte in der Region. Der Bad Langensalzaer Lions-Club zählt derzeit 31 Mitglieder.