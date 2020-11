Bad Langensalzaer Salzaknirpse haben sich gut eingelebt

Während die anderen Kinder im Bastelraum mit Kartoffelstempeln Herbstbilder gestalten, sind Julian, Haylie und Anni beim Händewaschen. Die Kinder finden sich problemlos alleine zurecht: Toiletten und Waschbecken sind auf kindgerechter Höhe montiert, an den Haken hängen nach Bildern sortiert Handtücher und Haarbürsten.

Nichts lässt vermuten, dass dieser Waschraum nicht in einem Kindergarten, sondern in einem Zweifamilienhaus liegt und eine Küche gewesen ist. Seit etwa zwei Monaten wird das Haus von 53 Kindern bewohnt – als Ausweichquartier für ihr eigentliches Domizil.

Bauarbeiten im Thepra-Kindergarten in der Bornklagengasse

Denn der Thepra-Kindergarten „Salzaknirpse“ in der Bornklagengasse in Bad Langensalza wird aktuell grundhaft saniert. Für den Zeitraum der Bauarbeiten müssen die Kinder anderweitig untergebracht werden. Während die Kleinen in Thepra-eigene Räumlichkeiten ausweichen konnten, wurde den Größeren ein eigens für sie umgebautes Wohnhaus in der Tennstedter Straße zur Verfügung gestellt.

Damit sich die Kinder sicher und vor allem wohl fühlen, wurden beide Etagen des Wohnhauses mit viel Vertrautem aus dem Kindergarten ausgestattet. Wie in der Bornklagengasse gibt es einen Bauraum mit Holzklötzen, Lego und Spielzeugautos und ein Familienzimmer mit Puppen, einer Kuschelecke und einer Spielküche.

Jamie-Lee Fienold stempelt im Bastelraum mit Kartoffeln. Foto: Susan Voigt

„Wir haben alles getan, dass sich die Kinder zu Hause fühlen können“, sagt die stellvertretende Kita-Leiterin Annett Reif. Der Umzug war mithilfe vieler Eltern innerhalb eines Wochenendes erledigt. Als die Kinder am Montagmorgen zum ersten Mal in ihren eingerichteten Übergangskindergarten kamen, stand alles an seinem Platz. Die Befürchtung, einige Kinder könnten ängstlich auf die neue Situation reagieren, bestätigte sich zum Aufatmen von Erziehern und Eltern nicht. „Alle Kinder waren vom ersten Tag an begeistert und nahmen jeden Raum ganz selbstverständlich an“, erzählt Reif.

Viele Rückzugsmöglichkeiten und großer Garten

Genutzt wird im Haus jeder Winkel. Zwar bietet die reine Wohnfläche etwas weniger Platz als der gerade im Bau befindliche Kindergarten, dafür bestechen die vielen kleinen Rückzugsmöglichkeiten – vor allem die beiden Wintergärten. Überzeugt hat aber auch der großzügige Garten, der sogar noch etwas mehr bietet als der Außenbereich in der Bornklagengasse. Die Apfelbäume eignen sich hervorragend zum Klettern und bescherten den Kindern auch schon selbst gemachten Apfelkuchen und Apfelmus.

Auch die Sorge, dass die Bundesstraße neben dem Haus zu laut sein könnte, verflüchtigte sich innerhalb der ersten Stunden. „Die merken wir überhaupt nicht“, sagt Annett Reif. Für das Bringen und Holen der Kinder wurde der Eingang verlegt, Eltern und Kinder gelangen über den Norma-Parkplatz zum Gebäude. Von dort aus ist es außerdem nur ein Katzensprung zu Bad Langensalzas neuestem Spielplatz am Riedsgraben und bis ins Badewäldchen. „Wir haben hier die Natur direkt vor der Tür. Das ist ein großer Vorteil“, sagt Reif und verrät, dass einige der Kollegen nichts dagegen hätten, dauerhaft in der Tennstedter Straße zu bleiben.

Sanierung soll ein Jahr dauern

Damit der Kontakt zu den kleineren Kindern nicht verloren geht, besuchen sich alle Salzaknirpse regelmäßig. Die räumliche Trennung sei vor allem für die Erzieher eine Herausforderung, sagt Reif. „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren.“ Wegen Corona seien aktuell auch Teamtreffen in vollem Umfang nicht möglich.

Etwa ein Jahr soll die 750.000 Euro teure Sanierung in der Bornklagengasse dauern, dann können die Kinder wieder in ihren alten und doch neuen Kindergarten umziehen. „Das wird dann ein genauso großes Abenteuer, wie der Umzug in das Ausweichquartier“, sagt die Erzieherin.