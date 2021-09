Bad Langensalzaer Verein will Erinnerungen an Nachkriegszeit bewahren

Bad Langensalza. Mit einem Ausstellungsmobil sammelt der Verein „Spuren“ aus Bad Langensalza Geschichten und Erinnerungen an die Nachkriegszeit.

Der Verein Spuren aus Bad Langensalza sucht Partner, die an der Bewahrung von Geschichten und Erinnerungen an die Nachkriegszeit in Thüringen interessiert sind. Hierzu findet vom 10. September bis 6. Oktober eine Tour mit dem „History Mobile“ in Nordthüringen statt.

Der Verein lädt dabei zur Besichtigung einer mobilen Ausstellung und zum Gespräch unter dem Titel „9 Monate, drei Systeme = Millionen von Schicksalen“. Es geht um die Zeit zwischen Januar und September 1945 in Thüringen.

Am Freitag, 10. September, macht das Mobil Halt im Park des Friederikenschlösschens Bad Langensalza. Zwischen 15 und 20 Uhr will der Verein mit Menschen darüber ins Gespräch kommen, wie das Leben am Kriegsende für sie oder ihre Vorfahren war. Vor Ort können Geschichten aufgezeichnet und Dokumente und Fotos eingescannt werden. Diese Erinnerungen werden gesammelt, unbewertet aufbewahrt und für Schüler, Studenten und Interessierten zugänglich gemacht, so der Verein. Am Ende der Tour entsteht ein Buch.

Weitere Stationen sind die Festwiese gegenüber der Gaststätte „Zur Harth“ am Samstag, 11. September, ab 16 Uhr, sowie Ballhausen, Schlossplatz, Sonntag, 12. September, 10 bis 16 Uhr.