Bad Langensalzaer Weihnachtskonzert wird zwei Mal gespielt

Im Kultur- und Kongress Zentrum in Bad Langensalza findet das jährliche Weihnachtskonzert statt.

Bad Langensalza. Das traditionelle Weihnachtskonzert in Bad Langensalza soll trotz ungewisser Lage stattfinden. Karten gibt es nur im Vorverkauf.

Im Kultur- und Kongresszentrum (KKZ) in Bad Langensalza soll am 19. Dezember das traditionelle Weihnachtskonzert mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach stattfinden. Wie es in einer Mitteilung des Kulturamtes heißt, sind coronabedingt im Saal des KKZ weniger Plätze, dafür aber zwei Aufführungen geplant. Die Konzerte um 17 Uhr und um 19.30 Uhr beinhalten keine Pause und dauern 70 Minuten.

Die Eintrittskarten können nur im Vorverkauf in der Touristinformation in Bad Langensalza und unter der Telefon: 03603/834 424 erworben werden. Die Kartenanzahl ist begrenzt. Die Veranstaltung kann wegen der zu dem Zeitpunkt festgelegten Corona-Regeln tagesaktuell abgesagt werden.