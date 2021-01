Bad Langensalzas Bahnhof wird entrümpelt

Mitarbeiter des Bad Langensalzaer Bauhofs entrümpeln den Bahnhof in Bad Langensalza.

Bad Langensalza. Der Taubenkot und die Tierskelette sind beseitigt. Nun folgt der restliche Müll, der sich im Bahnhof von Bad Langensalza angesammelt hat. In dem leerstehenden Gebäude hausten im Laufe der Jahre diverse ungebetene Gäste. Um das repräsentative Bauwerk, das seit Juni 2020 der Stadt gehört, bis zur Bundesgartenschau zumindest äußerlich vorzeigbar zu machen, gibt es viel zu tun.

Müll stapelt sich in einstiger Mitropa

Kurz vor Weihnachten begannen Mitarbeiter des städtischen Bauhofes mit der Entrümpelung. Im westlichen Gebäudeteil sind sie schon fertig. In der Schalterhalle und der einstigen Mitropa-Gaststätte stapelt sich noch der Sperrmüll – mittlerweile grob in verschiedene Haufen getrennt: Ausrangierte Sofas und Sessel, Dämmwolle, Kabel und Leitungsschächte, Sanitärkeramik, Holzpaneele, Gartenspaliere, dazwischen Pizzakartons und leere Flaschen.

Bauhof-Mitarbeiter räumen auf

Die fünf Männer um Jochen Schmauch vom Fachgebiet Bau und Technik rücken regelmäßig nach dem morgendlichen Winterdienst an. Eigentlich stünden im Januar Reparaturen und Ausbesserungen zum Beispiel von Parkbänken in der Holzwerkstatt an, diese Arbeit muss nun warten. Es gilt, Container zu befüllen und das Haus besenrein zu machen.

„Es ist mein festes Ziel, das Gebäude bis zur Buga äußerlich so herzurichten, dass wir uns nicht schämen müssen“, sagt Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Offene Flächen an der Fassade sollen neu verputzt, Graffiti übermalt, Verschmutzungen entfernt werden. Auch die Treppenanlage soll instandgesetzt werden.

Förderantrag für Dachsanierung

Ein größeres Unterfangen wird die Sanierung des Dachs. Hierfür hat die Stadt einen Fördermittelantrag beim Landratsamt gestellt, eine Entscheidung steht aus.

Rathaus und Stadtrat sind sich einig, dass der Bahnhof mit Leben gefüllt werden soll. Wie das konkret aussehen soll und welcher Investor dafür in Frage kommen könnte, ist noch offen.