Bad Langensalzas Bürgermeister positiv auf Corona getestet

Bad Langensalza. Für alle, die am Donnerstag an der Sitzung des Bad Langensalzaer Stadtrats teilgenommen haben, wird am Sonntag in der Feuerwache ein Test auf Covid-19 angeboten.

Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) wurde am Samstag positiv auf Covid-19 getestet. Sowohl ein Schnelltest als auch wenig später ein PCR-Test hätten dieses Ergebnis gebracht, sagte Reinz am Samstag unserer Zeitung. Für Sonntagnachmittag, ab 13 Uhr, wird für alle, die an der Stadtratssitzung am Donnerstagabend im Kultur- und Kongresszentrum teilgenommen haben, in der Feuerwache ein entsprechender Test angeboten.

Reinz hatte sich, nachdem er am Freitag Symptome verspürt hatte, einem Test unterzogen. Samstagnachmittag ging es ihm aber nach eigenen Angaben wieder gut.

Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) hatte sich bereits Ende November nach einem positiven Befund in seinem Umfeld in Quarantäne begeben und war später auch selbst positiv getestet worden. Er führt seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus. Das muss ab sofort auch sein Amtskollege Matthias Reinz.