Bad Langensalzas Gärten bleiben geschlossen

Bad Langensalza. Im März, April und Mai beginnt sonst schrittweise die Gartensaison. Dieses Jahr ist das anders.

Die Gärten der Kurstadt bleiben mit Ausnahme des kostenfreie Arboretums vorerst weiter geschlossen. Im Jahr 2019 war am 1. April Saisonbeginn. Hintergrund der Schließung ist die Corona-Pandemie, wie eine Sprecherin der Kur und Tourismus am Mittwoch mitteilte. Noch bis zum 18. April gilt die aktuelle Verordnung. Fünf Tage später, am 23. April, soll die Bundesgartenschau offiziell eröffnet werden. Bad Langensalzas Gärten sind einer der Buga-Außenstandorte.