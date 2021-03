Bad Langensalzas Haus der Spuren widmet sich Biografie von Gert Schramm

Gert Schramm, hier eine Aufnahme von 2015, überlebte den Holocaust. Einen Teil seiner Kindheit und Jugend verbrachte er in Langensalza.

Bad Langensalza. Der Holocaust-Zeitzeuge lebte auch in Langensalza. Mitte April soll die Ausstellung Unterm Berge besichtigt werden können.

Das Haus der Spuren Unterm Berge 24 nimmt weiter Gestalt an. Der namensgebende Verein „Spuren“ erforscht mittels Zeitzeugengesprächen, Briefen, Zeichnungen und Fotos die Erlebnisse von Kriegsgefangenen, seien es Deutsche in den USA oder Amerikaner in Nazi-Deutschland. Auf Schautafeln findet man Biografien, auch solche von Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis.