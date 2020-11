Bad Langensalzas rüstet sich für zunehmenden Inlandstourismus

Bad Langensalza soll stärker vom anwachsenden Tourismus aus dem Inland profitieren. Gewerbeverein und Stadt wollen künftig enger zusammenrücken und mehr kooperieren, um die Stadt besser zu vermarkten. Bad Langensalza müsse sich mit ihrem Potenzial nicht verstecken. „Wir müssen nichts neu erfinden, sondern Bad Langensalza nur in ein hübsches Kleidchen packen“, sagt Christian König, Chefs des Gewerbevereins.

Wegen der Corona-Situation verbrachten viele Deutsche den Urlaub im Sommer und Herbst im eigenen Land. „Die Urlauber haben die Heimat neu entdeckt“, bestätigt König, der das Tui-Reisebüro betreibt. Er nennt das für Bad Langensalza „einen Lichtblick“. Denn dadurch gewann auch die Kur- und Rosenstadt mehr Touristen.

Im Bereich Gastronomie gibt es Nachholebedarf

Er ist überzeugt, dass der Trend zum Kleinstadttourismus weiter anhält. „Gebiete, die bisher keine Touristenmagnete waren, werden ein Stück vom Kuchen abbekommen“, sagt König. Deshalb müsse man in Bad Langensalza reagieren. In der Gastronomie zum Beispiel gebe es Nachholebedarf. „Ich will das zwar nicht kaputtreden, was sich inzwischen in Bad Langensalza entwickelt hat“, verweist König darauf, dass es Bewegung in der Stadt gibt. „Doch wir müssen das Netzwerk weiter ausbauen“, so der Gewerbevereinschef. Damit meint er das Netz kleiner Cafés, Bars und Restaurants, die das Flair der Kleinstadt Bad Langensalza verstärken. „Diese Kleinode wollen auch die Touristen“, sagt er.

Der Gewerbeverein hat Gespräche mit der Stadt geführt. Gastronomen und Händler wollen mit der Kur und Tourismus (KTL) GmbH, die ein Unternehmen der Stadt ist, mehr zusammenarbeiten. Laut König müssen neben der Vermarktung Bad Langensalzas die Innenstadt gestärkt werden. Grund sei der Wandel, der sich vollziehe. „Das Zentrum wird zunehmend zur Begegnungsstätte“, sagt König.

Bei Veranstaltungen habe sich zuletzt immer mehr gezeigt, dass der Gewerbeverein an seine Grenzen komme – wegen bürokratischer Hürden. „Die Stadt muss mehr in die Rolle des Kümmerers und Entscheiders rücken“, verweist König, dass das die Gewerbetreibenden, die sich bisher um die Innenstadtbelebung ehrenamtlich engagieren, nicht mehr stemmen können. König sieht das als Aufgabe des Citymanagers.

Entscheidung zu Fördermitteln für Citymanager fällt noch im November

Laut Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) warte man noch auf die Antwort des Landesverwaltungsamts, ob die Stadt die beantragten Fördermittel für den Citymanager bekomme. Noch im November falle eine Entscheidung. „Der Citymanager wäre als Bindeglied zwischen Stadt und Gewerbeverein eine optimale Ergänzung“, so Reinz. Allerdings stehe nicht fest, welche Aufgaben in dessen Bereich fallen. Das wollte der Stadtrat noch nicht präzisieren. Zumal die Stelle wegen der Förderregeln nicht im Rathaus angebunden sein wird.

„Wir sind dran“, sagt Reinz und meint die Verbesserung des Marketings. Das Konzept wird derzeit von der KTL überarbeitet. „Wir müssen noch stolzer und lauter auftreten, weil noch nicht überall angekommen ist, wie gut unser Angebot ist“, hatte die KTL-Geschäftsführerin Annett Standhardt angekündigt.