Bad Langensalzas Volkssolidarität fährt nach Lauscha

Bad Langensalza. Was für Mitreisende zu beachten ist

Mit gegen Corona Geimpften oder von einer Infektion Genesenen will die Volkssolidarität Ende des Monats reisen. Es geht am Donnerstag, 25. November, per Bus nach Lauscha ins Glaszentrum. Mittagessen und Kaffee wird es auch geben. Auch Nichtmitglieder sind willkommen, heißt es von Mitarbeiterin Renate Cyprian. Folgende Abfahrtszeiten sind vorgesehen: 9.10 Uhr Friedrich-Hahn-Straße (alte Kaufhalle), 9.15 Uhr Wiebeckplatz, 9.20 Uhr Birkenweg, 9.30 Uhr Schänke Ufhoven.

Anmeldung unter Telefon: 03603/812361.