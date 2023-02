Bad Langsalzaer Schüler präsentieren Seminarfacharbeit

Bad Langensalza. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Salza-Gymnasiums präsentieren beim „Abend der Wissenschaften“ ihre Seminarfacharbeiten der Öffentlichkeit.

Das Salza-Gymnasium in Bad Langensalza lädt interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer zum „Abend der Wissenschaften“ ein. Am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung in der Aula am Schulplatz 6 in Bad Langensalza. Zwischen 18.15 Uhr und 19.45 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 erneut ihre Seminarfacharbeiten präsentieren. Dieses Mal werden die Präsentationen öffentlich zugänglich sein. Interessenten habe in dem genannten Zeitfenster die Gelegenheit, zwei Präsentationen ihrer Wahl zu besuchen. Die Verantwortlichen des Salza-Gymnasium freuen sich auf einen interessanten Abend und eine zahlreiche Teilnahme.