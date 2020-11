Bad Tennstedt: Votum für Supermarkt auf dem Sportplatz

250 Menschen haben sich Sonntag in Bad Tennstedt für den Verkauf des kommunalen alten Sportplatzes und die dortige Ansiedlung eines Rewe-Marktes entschieden. Insgesamt hatten sich laut Bürgermeister Jens Weimann (CDU) 337 Menschen an der über fünf Stunden angelegten Umfrage beteiligt. Weimann meint: „Es ist ein eindeutiges Meinungsbild, das kann der Rat nicht wegdrücken.“

Er will das Thema auf die Tagesordnung der Januar-Sitzung des Stadtrats setzen. Im November hatte der Rat gegen den Verkauf des Sportplatzes votiert. Rewe will 2024, dann läuft der Mietvertrag aus, vom Schützenplatz auf den Sportplatz am Ortsausgang Richtung Herbsleben ziehen und dort den modernen Markt errichten.