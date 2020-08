Udo Brock vor seinem Guckkasten, in dem er schon das Falschparken thematisiert hat, über das sich der 77-Jährige ärgert.

Bad Tennstedt. Das Falschparken vor seinem Haus in Bad Tennstedt ärgert Udo Brock. Er will die Sache geregelt haben.

Udo Brock geht es ums Prinzip: Vor seinem Haus am Steinweg in Bad Tennstedt ist eingeschränktes Halteverbot. Dass sich kaum jemand daran hält, ärgert ihn. „Sind die Schilder nur Dekoration?“, fragt der 77-Jährige. Er will, dass die Parksünder bestraft oder die Parkregeln geändert werden.