Bäume am Mühlhäuser Lindenbühl werden gestutzt

Seit einigen Tagen sind Baumpfleger damit beschäftigt die Allee, auf Höhe der Baustelle am Mühlhäuser Lindenbühl auszuästen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kommt es durch die Schachtarbeiten zur neuen Fernwärmeleitung zu Beschädigungen am Wurzelwerk der Bäume. Deshalb sei ein Baumsachverständiger im Einsatz, dieser begleite die Arbeiten in der Tiefe. Hieraus ließen sich Rückschlüsse für den Rückschnitt der Baumkronen ziehen, heißt es aus der Verwaltung. So würde die Verkehrssicherheit der Bäume erhalten. Es sei nicht auszuschließen, dass Bäume auch gefällt werden müssen.