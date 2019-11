Die ersten Weihnachtsbäume der Saison werden am Montag geschmückt. In den letzten Tagen haben laut Mitteilung aus dem Rathaus 142 Kinder aus zwölf Kindergärten Schmuck dafür gebastelt. Seit 2009 gibt es das Projekt, organisiert vom Team aus Mehrgenerationenhauses, Seniorenvertretung und Jugendtechnikzentrum.

Erneut werden Kindergartenkinder und Feuerwehr die Bäume schmücken. Los geht es mithilfe der Drehleiter Montag, 10 Uhr, auf dem Bahnhofsplatz sowie 11 Uhr auf dem Kornmarkt. An den Folgetagen geht es weiter in Felchta, auf dem Blobach, an der Persiluhr, auf dem Kristanplatz, an der Ecke Brückenstraße/Stätte, am Untermarkt, wo die Montag aufzustellende acht Meter hohe Tanne geschmückt wird, sowie der Syndikatshof. Freitag endet die Aktion am Obermarkt.