Bäume für die kleinen Unstruttaler

Ihre Neugeborenen will die Gemeinde Unstruttal ab Januar besonders begrüßen. Das beschloss der Gemeinderat. Maximal 6000 Euro sollen dafür in jedem Jahr ausgegeben werden. Die Neugeborenen sollen ein Lätzchen mit dem Aufdruck „Unstruttaler“ erhalten und dazu einen Brief des Bürgermeisters. In dem wird auch das Angebot unterbreitet, dass die Eltern mit der Gemeinde auf deren Kosten einen Baum pflanzen können. Die Verwaltung soll nun, da der Beschluss gefasst ist, einen Ablauf- und Flächenplan erarbeiten, sagte Bürgermeister Michael Hartung (Bürgerinitiative Ammern), der seit Monatsbeginn im Amt ist. In allen Ortsteilen solle es Flächen für eine Baumpflanzung geben, diese Flächen sollen mit einem kleinen Spaziergang erreichbar sein.

Für die Pflanzungen solle es eine oder zwei gemeinsame Aktionen pro Jahr in den jeweiligen Ortsteilen geben. Durchschnittlich wurden in den vergangenen Jahren in Unstruttal 25 Kinder geboren; in diesem Jahr sind es nach Angaben der Verwaltung 17. Ziel des Beschlusses ist es, neue Erdenbürger willkommen zu heißen, den Eltern Wertschätzung entgegen zu bringen und das Heimatgefühl zu fördern, erläutert Hartung. Der Anstoß für diese Beschlussvorlage sei im Hauptausschuss von Claudia Zanker (SPD) gekommen.