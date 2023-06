Baggern im Sand und trinken am Rand: In Grabe startet ein großes Beachvolleyball-Turnier

Grabe. Hier wird am kommenden Wochenende kräftig Gebeacht. Kurze Hosen, pritschen, baggern, blocken, Hechtsprünge. Auf dem Sportplatz in Grabe soll die Post abgehen

Pritschen, Baggern, Blockabwehr, jede Menge sportliche Künste, Partymusik und garantiert viel Spaß gibt es am kommenden Samstag, den 1. Juli, zum Beachcup in Grabe zu erleben.

Der 1. FC Birntal lädt zu einem großen Beachvolleyball-Turnier auf den Sportplatz im Unterdorf. Maik Nordmann, der selbst Teil einer Mannschaft ist, organisiert seit Tagen.„Zu unserem zehnten Turnier müssen wir, anders als in den vergangenen Jahren, nicht mehr mit einem Spielfeld auf eine Rasenfläche ausweichen. In diesem Jahr stehen uns zwei Beachvolleyballfelder mit Sand zur Verfügung“, sagt Nordmann.

Am Mittwochmorgen startete ein Laster samt Anhänger nach Leipzig, um dort 30 Tonnen zertifizierten Sand abzuholen, um ihn danach auf den Platz in Mühlhausens Ortsteil Grabe zu karren. Da die Sportstätte der Grabschen-Volleyballer ohnehin in den kommenden Monaten mit frischem Sand aufgefüllt werden müsste, zogen die Sportler ihre Investition vor. Ließen den neuen Sand auf ein riesiges Fließ neben ihrem Spielfeld kippen und errichteten ein zweites Beachvolleyballfeld.

Interessierte Mannschaften können sich noch melden

„In der Vergangenheit mussten wir mit einem Spielfeld auf den Rasen ausweichen. Meterweite Hechtsprünge auf enorm ausgetrocknetem Rasenboden sind zwar möglich, aber es besteht ein großes Risiko, sich zu verletzten“, weiß Nordmann. Nach den Spielen am Samstag und Sonntag sei nach Angaben Nordmanns jede Menge Partyspaß garantiert. Am Samstagabend legt Discjockey Royal Black auf. Während der gesamten Zeit ist der Eintritt frei. Zur Abkühlung werden zwei Pools aufgestellt. Ein Bierwagen samt Thekenpersonal hält Kaltgetränke bereit.

Treffpunkt in Grabe am kommenden Samstag sei ab 10 Uhr. Falls es noch interessierte Mannschaften gibt, würde sich der Organisator freuen, wenn sie sich unter funkstoerung-beatz@gmx.de bei ihm melden. Beim Turnier werde zwar ein Sieger ausgespielt, der Spaß aber stehe im Vordergrund, auch Interessierte ohne Volleyballerfahrungen seien laut Nordmann ausdrücklich willkommen.