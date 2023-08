Bakterien entdeckt: Trinkwasser soll in Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis abgekocht werden

Unstruttal. Der Wasserversorger rät den Einwohnern, das Wasser abzukochen. Noch ist nicht klar, wann die Verunreinigung in dem Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis beseitigt ist.

In Dörna in der Gemeinde Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) soll ab sofort das Trinkwasser vor der Zubereitung von Lebensmitteln und Säuglingsnahrung abgekocht werden. Darauf weist der Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“ in Helmsdorf am Freitag, 8. August, in einer Mitteilung hin, die über die Gemeindeverwaltung veröffentlicht wurde. Grund seien zeitweise Verunreinigungen durch Bakterien, heißt es dazu. Wie lange das Trinkwasser abgekocht werden muss, ist noch nicht klar. Wenn die Verunreinigung beseitigt ist, soll es eine weitere Information geben.