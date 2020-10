Balkan-Band mit Temperament und Melancholie in Mühlhausen

Mühlhausen. Am zweiten Festivalabend von „Clarinet & Friends“ spielt am 9. Oktober die junge Balkan-Band Kozma Orkestar in Mühlhausen.

Am zweiten Festivalabend von „Clarinet & Friends“ stürmt am Freitag, 9. Oktober, die junge Balkan-Band Kozma Orkestar die Bühne der Kulturstätte am Schwanenteich in Mühlhausen. Beginn ist um 20 Uhr.

Wilde Grooves und ein temperamentvolles musikalisches Miteinander prägen die Musik des rund um Bielefeld beheimateten Ensembles, doch auch melancholische Balladen und humorvolle Moderationen geben dem Auftritt seine einzigartige Würze, heißt es in der Mitteilung. Akkordeon, Klarinette, Trompete, zwei Tuben sowie Schlagzeug und Gesang habe die Band im Einsatz – alle typischen Zutaten also, die den Balkan-Sound prägen.

Karten für den Auftritt des Kozma Orkestar sind aktuell noch bei der Tourist-Information Mühlhausen erhältlich. Soweit Restkarten verfügbar sind, ist auch die Abendkasse geöffnet.

Wie die Stadt Mühlhausen informiert, wird es beim Festival am Samstag, 10. Oktober, aus organisatorischen Gründen kein zweites Konzert der Band Wildes Holz geben. Bereits gekaufte Karten können gegen ein Ticket zum Abendkonzert um 20 Uhr in der Tourist-Information Mühlhausen getauscht werden. Auch eine Rückerstattung des Eintritts sei möglich, heißt es.