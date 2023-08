Bei der Ballermann-Party in der Kirmesgemeinde „Weiße Mäuse“ in Mühlhausen standen Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns und Unstrut-Hainich-Landrat Harald Zanker hinter der Theke.

Ballermann-Party in Mühlhausen: Oberbürgermeister und Landrat im Bierwagen

Mühlhausen. Abriss – ganz im Ballermannstyle mit Mallorca-DJ Engel B. – gab es am Dienstagabend in der Kirmesgemeinde „Weiße Mäuse“ in Mühlhausen.

Hunderte Gäste feierten bis Mitternacht zu angesagten Mallorca-Partyschlagern. Eingeheizt hat DJ-Falk Engert, der seit Jahren auf Mallorca unter dem Künstlernamen Engel B. unterwegs ist. Kirmesbürgermeister André Lehmann sagt: „Mit der Original-Ballermann-Party bedienen wir eine Nische, die immer beliebter wird. Deshalb wird es bei den Weißen Mäusen auch im kommenden Jahr wieder so eine Party geben“. Hinter Zapfhahn und Theke standen Oberbürgermeister Johannes Bruns und Unstrut-Hainich-Landrat Harald Zanker (beide SPD). Während des Kirmesumzuges am vergangenen Sonntag wurden die Lokalpolitiker um Unterstützung gebeten und sagten prompt zu. „Der Thekendienst hat uns Spaß gemacht, wir helfen gern“, sagen Bruns und Zanker.