Barjazz befriedet Politik

Auch wenn die Geschehnisse im Thüringer Landtag manchem die Lust am Parlamentarismus vermiesen könnten, bleibe ich ein überzeugter Besucher der Sitzungen politischer Gremien im Landkreis und in den Gemeinden. Wer sich hier für seine oder ihre Heimat engagiert, verdient vollen Respekt. Immer wieder ringen mir auch manche Begleitumstände der Sitzungen ein Lächeln ab, etwa wenn man als Zuhörer auf einem gemütlichen Sofa Platz nehmen muss, wie einst im Rat von Urleben geschehen.

Rat und Ausschüsse in Bad Langensalza werden, seit die Sitzungen um 18 Uhr starten, stets mit einem Lied des Glockenspiels am Rathaus eingestimmt. Zum Kreisausschuss, der am Mühlhäuser Lindenbühl tagt, erklingt gelegentlich Klaviermusik aus dem Nebenraum, weil im Haus auch die Musikschule logiert. Zur letzten Sitzung plätscherte ein verträumt-flockiges Stück aus den Tasten, das auch in einen Humphrey-Bogart-Film gepasst hätte – spätnachts in einer verrauchten Bar der einsamen Herzen. Die eigentlich fälligen Drinks gab’s natürlich nicht, aber die Debatte verlief trotz schwieriger Themen (Umzug in die Kaserne, Landbus) auffallend friedlich. Ob heitere Musikbeschallung reichte, auch den Landtag zu befrieden?