Im aktuellen Obdachlosenheim in Mühlhausen wird noch mit einem Ofen geheizt. Das soll mit der neuen Unterkunft Geschichte sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bau des Mühlhäuser Obdachlosenasyls verschiebt sich

Der Bau des Asyls für Obdachlose in der Wendewehrstraße verschiebt sich. Laut Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) soll er auf der Ratssitzung im Mai behandelt werden. Zwar liegen zwei Angebote für die aufzustellenden Wohncontainer vor, jedoch fehlen noch die für Dach, Fassade und Erschließung. Die derzeitige Unterkunft, die sich direkt an der Fläche der zu bauenden befindet, ist in desolatem Zustand. Immer wieder wurde randaliert, kam es zu Bränden. Erst Dienstag hatte es – laut Polizei nach einer Fehlfunktion des Schlotes – eine starke Rauchentwicklung im Haus gegeben. Die Feuerwehr hatte schnell Entwarnung geben können; ein offenes Feuer gab es nicht, die Bewohner blieben unverletzt.