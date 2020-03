Bad Tennstedt. Das Wohn- und Geschäftshaus am Markt 2 in Bad Tennstedt soll in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Bauarbeiten am Markt in Bad Tennstedt gehen weiter

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten am Markt in Bad Tennstedt gehen weiter

Das Wohn- und Geschäftshaus am Markt 2 in Bad Tennstedt soll in diesem Jahr fertiggestellt werden. Wie Investor Dirk Blankenburg auf Anfrage mitteilt, sei der Plan, die neuen Räume direkt gegenüber dem Rathaus Ende August mit Mietern zu beziehen. Bisher habe man an Dach, Fassade und neuen Fenstern gearbeitet. Auch wenn die frische Fassade suggeriere, dass die Sanierung vor dem Abschluss steht, sei es nicht an dem.

Gerade sei man dabei, eine komplett neue Bodenplatte zu gießen, sämtliche Decken müssten grundhaft instand gesetzt werden. „Ein altes Häuschen kostet – nicht nur viel Geld, sondern auch Zeit. Wenn man so etwas angeht, dann kann man es unter Liebhaberei verbuchen, nicht unter Wirtschaftlichkeit“, sagt Blankenburg. Im Haus entstehen insgesamt zwei geräumige Wohnungen sowie zwei Gewerbeeinheiten.