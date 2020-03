Achtung, Bauarbeiten: So heißt es auch wieder in Mühlhausen – zwischen Lindenbühl und Ballongasse.

Bauarbeiten am Mühlhäuser Lindenbühl

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kommt es wegen des Baus einer Fernwärmetrasse von der Spielbergstraße zur Ballongasse seit dieser Woche zu Verkehrseinschränkungen. Die Arbeiten beginnen am Lindenbühl, in Höhe der Spielbergstraße. Im weiteren Verlauf werden die Brunnenkreßstraße und die B 247 gequert sowie die Arbeiten in Teilen der August-Bebel-Straße bis zur Ballongasse durchgeführt.

Die Querung der Brunnenkreßstraße erfolgt unter halbseitiger Straßensperrung. Die Bauarbeiten im östlichen Bereich der Straße „Lindenbühl“ in Richtung Wendehammer erfolgen abschnittsweise unter Vollsperrung.

Der Anliegerverkehr wird hier wechselseitig durch eine Ampel über den Radweg an der Baustelle vorbeigeführt, heißt es in der Mitteilung. Stellplätze gibt es nur begrenzt. Die Bauarbeiten im Bereich der August-Bebel-Straße (Martinikirche) erfolgen ebenfalls unter Vollsperrung; Anliegerverkehr ist eingeschränkt möglich.

Bei den Arbeiten im Kreuzungsbereich Bebel-Straße/Waidstraße/Müntzer-Straße wird der Verkehr in der Müntzer-Straße wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Durchfahrt von der Waidstraße sowie die Ausfahrt von der Ballongasse auf die Müntzer-Straße ist während der Arbeiten nicht möglich.