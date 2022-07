Die Bauarbeiten an der Langen Straße in Görmar gehen voran, am Montag waren Andreas Genzel (von links), Sebastian Hecht, Steffen Lippold und Daniel Müller vom Bauhof der Stadt damit beschäftigt Gossensteine zu setzen und diese auszuschlämmen.

Bauarbeiten an der Langen Straße in Görmar gehen voran

Görmar. In der Langen Straße in Görmar laufen können sich Interessierte die Pflastersteine bald selbst ausbauen und bekommen sie geschenkt.

Gut 330 Meter neue Gossensteine sind gesetzt, auch die Pflastersteine des Parkstreifens in der Langen Straße in Görmar wurden gerichtet. Am Montag waren Andreas Genzel (von links), Sebastian Hecht, Steffen Lippold und Daniel Müller vom Bauhof der Stadt damit beschäftigt, die gesetzte Gosse neu auszuschlämmen. Wie Ortsteilbürgermeister Jörg Schreiber (parteilos) informiert, würden im Moment Termine abgestimmt, wann Interessierte sich das alte Pflaster ausbauen können und der neue Asphalt in die Lange Straße eingebaut wird.